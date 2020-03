Coronavirus, Angela Grignano bloccata a Parigi: “L’hotel chiude. Non so dove andare”

A Parigi per continuare nel suo percorso riabilitativo anche Angela Grignano deve fare i conti con l’emergenza coronavirus

. L’hotel che ospitava lei e la sua mamma, infatti, ha chiuso i battenti e le due donne ora non sanno dove andare.

In un video che ha postato nella sua pagina Facebook, lo sfogo amaro della giovane ballerina trapanese rimasta ferita ad una gamba nella terribile esplosione di rue de Trevise. Ascoltiamola.

Buongiorno se buongiorno si Può dire. QUESTA È LA SITUAZIONE DI OGGI! L’HOTEL nel quale alloggiamo a Parigi CHIUDE ( l’…

