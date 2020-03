Coronavirus, a Castelvetrano realizzano e donano oltre duecento mascherine

Più di duecento mascherine in puro cotone lavabile che hanno realizzato per donarle a tutti gli operatori sanitari, alla croce rossa, agli operatori ecologici ed alle forze di Polizia.

I fratelli Michela e Antonino Pipitone, (fotoprimapaginaCastelvetrano) della sartoria Fashion House di Castelvetrano hanno fatto un bel gesto di solidarietà in questo momento di emergenza dovuto alla pandemia da coronavirus. Le mascherine sono state consegnate a Rosy Milazzo dell’associazione di volontariato Angeli per la Vita che le distribuirà.

Oltre a quelle già realizzare i fratelli Pipitone, che non volevano rendere noto il loro gesto, anche nei prossimi giorni continueranno a realizzarne ancora proprio per venire incontro a questa difficile situazione sanitaria che coinvolge tutti, e con la grande difficoltà di reperimento delle mascherine.









