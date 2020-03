Conte presenta il “Cura-Italia”, 25 miliardi per combattere la crisi

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa annunciando importanti provvedimenti economici relativi al decreto “Cura Italia” ed elogiando il popolo italiano: “Il governo è vicino alle imprese, commercianti, liberi professionisti, famiglie, nonni, mamme e papà che stanno facendo un sacrificio per la salute di tutti” – afferma Conte. Il premier parla anche di modello italiano sia per il contenimento del virus che per la manovra economica che definisce “poderosa”. 25 miliardi nel complesso, che mobiliteranno fino a 350 miliardi di euro. “L’Italia è un modello per l’Europa – afferma il Presidente – che farebbe bene a seguirci”. Previsti bonus per dipendenti pubblici, privati e liberi professionisti.

Il decreto poggia le sue basi su 5 assi: finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, sostegno ai lavoratori, sostegno ai mutui, sospensione degli obblighi dei contributi e versamento Iva, …









Leggi la notizia completa