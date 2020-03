“Capitale italiana della Cultura”, Trapani presenta il dossier al ministero

Anche se il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, ha rinviato al 30 giugno il termine per la presentazione dei dossier per il bando Capitale della Cultura italiana 2021, il Comune di Trapani, ha completato l’iter, approvato ed inviato il dossier per la candidatura.

Il Comune di Trapani ha proposto una programma di valorizzazione ed arricchimento dei cittadini che prevede la partecipazione diretta del tessuto socioeconomico del territorio e per la stessa valorizzazione e la promozione dei servizi turistico-ricreativi.

“Capitale italiana della cultura” è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura.

Sono 43 le città italiane candidate. Finora sono state designate Capitale italiana della Cultura, Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, Mantova, Pistoia, Palermo e Parma.









