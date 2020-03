Cagliari, acquisito un carico mascherine diretto in Liguria

A seguito delle disposizioni nazionali sulla gestione dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. e del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, hanno avviato un’attività di monitoraggio sulle aziende operanti in Sardegna in possesso ovvero in grado di produrre i Dispositivi Protezione Individuale, indispensabili per consentire il prosieguo in sicurezza delle attività finalizzate al contenimento del fenomeno epidemiologico.

In tale contesto, i carabinieri hanno individuato presso l’area di stoccaggio del “porto canale” di Cagliari un container contenente un considerevole quantitativo di D.P.I. destinati per la rivendita ad una farmacia all’ingrosso di Genova.

Nella giornata di ieri il Prefetto di Cagliari, dr. Bruno Corda, su istanza della Regione Sardegna, preso atto delle risultanze degli accertamenti svolti dai Carabinieri del N.A.S. di Cagliari e dell& …









