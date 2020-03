Antonino e Michela Pipitone realizzano mascherine da donare agli operatori sanitari ed alle forze di polizia

I fratelli Michela e Antonino Pipitone, della nota sartoria Fashion House di Castelvetrano si sono resi protagonisti di un bel gesto di solidarietà e di attenzione per gli altri. Questa mattina hanno consegnato a Rosy Milazzo dell’associazione di volontariato Angeli per la Vita, oltre duecento mascherine in puro cotone lavabile che hanno realizzato lavorando a porte chiuse in questi giorni per donarle a tutti gli operatori sanitari, alla croce rossa, agli operatori ecologici ed alle forze di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. I fratelli Pipitone, che con grande umiltà e disponibilità, non volevano nemmeno rendere noto il loro gesto, ci hanno assicurato che si tratta di un primo stock e che nei prossimi giorni continueranno a realizzarne ancora proprio per venire incontro a questa emergenza, in considerazione della difficoltà di reperimento delle mascherine, ormai diventate introvabili.

