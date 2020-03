Aggiornamento COVID-19 in Sicilia: salgono a 13 i casi in provincia di Trapani

La Regione Siciliana comunica all’Unità di crisi nazionale l’aggiornamento della situazione dell’emergenza da COVID-19. Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (Lunedì 16 marzo 2020).

In totale sono 213 i casi positivi registrati dall’inizio, di cui 95 ricoverati (20 in terapia intensiva), 108 in isolamento domiciliare, otto guariti e due deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 96; Enna, 5; Messina, 11; Palermo, 37; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 13.

Il prossimo aggiornamento è previsto per domani.









