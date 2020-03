Trapani, coronavirus: tanti dipendenti dell’Asp contagiati

Diversi dipendenti dell’Asp di Trapani risultano contagiati da coronavirus. Lo rivela il manager dell’Asp, Fabio Damiani. Molto probabilmente sono stati contagiati dal funzionario dell’Asp che è stato uno dei primi malati certificati in provincia di Trapani. Ma va detto che molto ci sarà da discutere e da capire, passata l’emergenza, se tutti i protocolli, nell’azienda sanitaria, sono stati rispettati.

Ad ogni modo, Damiani ringrazia tutto il personale e i dipendenti “per il sacrificio che fanno oltre la normale abnegazione garantendo a tutti una sicurezza medica”.

L’Asp di Trapani era quella forse meno strutturata, nella già compromessa sanità siciliana, per l’emergenza, e sta cercando di correre ai ripari. Ci sono disponibili 30 posti per covid19 positivi e 14 posti di terapia intensiva. A breve ci saranno pronti 3 posti di malattie infettive a pressione negativa e 4 posti a pressione negativa nel reparto di pneuomologia di Trapani .

