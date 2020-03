Sono due coniugi i nuovi contagiati di Marsala. Il figlio era tornato da Milano

Sono i due coniugi anziani ricoverati nei giorni scorsi con tutti i sintomi del Covid 19 i nuovi contagiati di Marsala.

La coppia è stata probabilmente contagiata dal figlio rientrato da Milano alcuni giorni fa. I due sono stati ricoverati presso l’ospedale Paolo Borsellino presentando problemi respiratori. Dopo la Tac pneumotoracica è stata riscontrata per entrambi la compromissione dei polmoni classica del Covid-19.

Il tampone effettuato sui due coniugi è quindi risultato positivo.

Salgono a tre, quindi, i contagiati di Marsala e sono in totale 13 in provincia di Trapani. Di Marsala, oltre ai coniugi, è contagiato un docente di 61 anni ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trapani.

In serata il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha dichiarato sul suo profilo Facebook l’ennesimo, accorato, appello a rimanere a casa, rispettare le distanze, e osservare tutte le precauzioni per evitare il diffondersi del virus.









