“Se tornate adesso al sud, ODIATE la vostra terra”

“Sono siciliana, vivo a Torino, tutta la mia famiglia è giù, vivo con dei coinquilini, da una settimana circa. Non lavoro e sto CHIUSA in casa, esco solo per la spesa. Mi rivolgo a chi vive al nord e ha pensato bene di prendere la valigia e tornare nella loro ODIATA terra, uso il termine odiata perché questa è l’unica spiegazione, dovete proprio odiare la vostra terra e le vostre famiglie, non c’è altra spiegazione”

Sono le parole di Giusi Signorello, una giovane di Castelvetrano che conosce bene l’emergenza Coronavirus. La conosce bene perché nella regione in cui vive adesso si sono registrati già oltre 1100 casi. La conosce bene perché è laureata in psicologia e ha una formazione specifica come psicologa dell’emergenza. Giusi, inoltre, fa parte della federazione “Psicologi per i Popoli” che …









