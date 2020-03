Raccolta fondi per Ospedale S. Antonio Trapani – obiettivo raggiunto

La raccolta fondi promossa online sulla piattaforma “Gofundme”, il cui ricavato sarà destinato interamente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani mediante donazione di strumenti e/o macchinari, ha raggiunto l’obiettivo prefissato dei 60.000€

La partecipazione è stata straordinaria e in appena 4 giorni sono stati raccolti i soldi necessari per l’acquisto di ventilatori polmonari e DPI, materiale sanitario quale mascherine, guanti, calzari, camici, etc.

L’iniziativa lanciata da due ragazze, Anna Flora Lorenzino e Giorgia Fontana, è stata sposata e pubblicizzata dalle associazioni Agorà e Trapani per il futuro, grazie alle quali ha potuto godere di straordinaria risonanza mediatica. Il risultato, in così poco tempo, è da ritenersi davvero straordinario.

Sono già in corso contatti per l’acquisto dei materiali e sarà data notizia della cosa al fine di garantire la massima trasparenza.









