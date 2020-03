Preoccupazione per le 31 mila persone giunte in Sicilia nelle ultime ore. Musumeci chiede l’intervento dell’esercito

Mentre, l’azione di contenimento dell’epidemia in Sicilia, volute dalle rigide disposizioni governative e regionali, sembra dare i suoi frutti, si aggiunge un ulteriore e ingombrante problema, il ritorno nell’Isola dei tanti lavoratori e turisti che popolavano le regione del nord o soggiornavano all’estero. Le stime parlano di circa 31 persone che sono ritornate nel loro paese di origine nelle ultime ore. Una condizione difficilmente controllabile e già il Presidente della Regione Nello Musumeci ha fatto sapere agli organi di stampa che potrebbe scattare il “Piano B” . Degli interventi mirati ed ancor più ferrei per cercare di evitare l’espandersi dell’epidemia. Nel frattempo è stato istituito un numero verde per tutti coloro che provengono da fuori regione, dove registrarsi e porsi in quarantena. Musumeci, ha chiesto al Ministro dei Trasporti di predisporre un’ …









Leggi la notizia completa