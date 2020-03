Nicola Cristaldi: “Cara Europa, sei altra cosa rispetto a quella immaginata…”

Cara Europa,

tu non sei quella che abbiamo immaginato. Tu sei un’altra cosa. Abbiamo pensato che un giorno sarebbe nata la nazione europea e abbiamo creduto che gli ostacoli che si sono incontrati fossero nella logica delle cose, nello sviluppo dei dialoghi per assicurare che la nascita di una nazione non fosse la negazione della cultura di ciascun Paese fondatore e fosse invece sostanza per rendere più forte il Paese Europa.

Non sei stata degna dei padri che costruirono questo ideale, ti sei dimostrata piccola e incapace di comprendere le aspettative che avevano milioni di persone, soprattutto giovani ambiziosi di raggiungere il traguardo di lavorare a casa anche se in Germania, in Francia, in Belgio o anche nella Gran Bretagna.

Tu non hai pensato che ai tuoi piccoli interessi, fatti di banche, di rigide regole che si sono dimostrate l’esportazione di norme non solo giuridiche …









