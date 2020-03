Ne usciremo: è la speranza di chi crede che un’altra normalità possa esserci

Guardo fuori dalla finestra, lo stesso cielo porta il blu oltre i pensieri.

Abbiamo innanzi un grande ostacolo da affrontare, la capacità di resistere e di esserci fa del nostro Paese una grande comunità.

Ne usciremo, ci ripetiamo, è la speranza di chi crede che un’altra normalità possa esserci.

Tornare alla quotidianità, con coraggio, prendendo decisioni che abbiamo rimandato.

Tagliare, decidere, ricominciare. Un reset necessario.

Io sarò nuova, sono già in cammino.

Lascio la giungla, ricercherò gli odori che mi sono mancati, che ho trascutato, che ho messo volutamente da parte, le persone che ho allontanato per colpa di un orgoglio prepotente.

Lascio indietro le mie perenni lamentele, non i miei capricci.

Chiedo scusa a chi ho assillato, stressato, sgridato, a chi ho urlato contro i miei pensieri e non accettavo l’altro di pensiero.

Questo è il periodo …









