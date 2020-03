Mazara, prosegue la sanificazione. Questa sera prevista nelle zone Trasmazaro e Tonnarella

Dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di domani la sanificazione e disinfezione del territorio disposta dal sindaco Salvatore Quinci con ordinanza n. 41/2020 interesserà le zone TRASMAZARO e TONNARELLA.

Domani 16 marzo, dalle ore 22 interventi di sanificazione e disinfezione nelle zone CENTRO STORICO, ZONA MACELLO, zona via PADRE GIACOMO CUSMANO e vie adiacenti.

Il Sindaco invita i cittadini ad osservare le seguenti precauzioni: tenere porte e finestre chiuse, non lasciare panni stesi all’esterno delle abitazioni, mettere al riparo gli animali e non uscire dalla propria abitazione.

Si tratta di misure precauzionali anche se il prodotto utilizzato non è nocivo per persone, animali e piante, né corrosivo.

La ditta Iacono Servizi precisa che il nulla-osta all’utilizzo del prodotto è stato emanato dal Dipartimento Prevenzione della Salute U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita dell’ASP di Trapani. Il prodotto è un sanificante utilizzato ai fini igienico-sanitari, …









