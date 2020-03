Mazara, deceduta nonnina ospite di una struttura, fake news Coronavirus. Scatta denuncia

In questi giorni di emergenza da Corinavirus registriamo la recrudescenza del triste fenomeno di fake news e di notizie fakse circolanti soprattutto sui gruppi social.

Accade pure a Mazara del Vallo dove in queste ore sta circolando una notizia falsa relativamente alla morte causa Coronavirus di un’anziana ospite presso il residence per anziani “Villa dei Fiori” di via Re Artu’ (vedi foto copertina). L’anziana è deceduta per patologie per le quali da tempo soffriva.

A raccontarci come è andata è stato Vincenzo Silaco vicepresidente di “Villa dei Fiori”.

“In data 14/03/2020 a seguito di un malore della nostra ospite l’operatore in turno ha chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari nel piazzale di Villa dei Fiori sono arrivate 2 ambulanze. Il medico, il cui referto parla chiaro, ha controllato scrupolosamente la nostra ospite. La stessa ha riferito all’ …









