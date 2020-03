Mascherine protettive introvabili o vendute a prezzi esorbitanti

Com’è comprovato da esperienze storiche pregresse, nei casi di emergenza collettiva c’è chi, dissolutamente, lucra sulle disgrazie della gente. Terremoti, uragani, carestie, pandemie e così via; tutto è fertile terreno per sciacalli che approfittano della confusione e del disorientamento per incrementare i loro alacri guadagni. In questi giorni di massima allerta, di smarrimento ed ansia che attanagliano la popolazione, schiere di improvvisati speculatori o perfide menti hanno pianificato di far incetta degli oggetti più desiderati ed ambiti del momento: mascherine e disinfettanti. Ancor prima che in Italia l’emergenza fosse a regime, nei supermercati, negozi di vernice e materiale edilizio o in altri esercizi commerciali deputati a trattare prodotti per la salvaguardia delle vie respiratorie ed, ovviamente, nelle farmacie, le mascherine protettive erano già sold out. Le trovavi solo ed esclusivamente in pochi contesti a prezzi esorbitanti, di gran lunga superiore …









