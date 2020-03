Marsala, coronavirus l’appello del soccorritore: “Collaborate con noi, vi prego”

“Aiutateci, non nascondeteci informazioni essenziali”. E’ l’appello di Leo Orlando, soccorritore del 118, impegnato in prima fila in questi giorni di straordinaria emergenza. Molta gente, quando chiama i soccorsi (ricordiamo: mai andare in ospedale, ma chiamare) omette dati essenziali, ad esempio dove sono stati i malati, con chi hanno avuto contatto. Rendendo difficile mappare il contagio. Ecco cosa scrive Orlando:

Faccio il soccorritore da 20 anni, e in questi 20 anni con i miei colleghi oltre all’epatite, alla meningite, all’HIV ecc, ci siamo visti faccia a faccia con la Sars, l’influenza A1 H1 N1, Ebola e oggi siamo in prima linea con il Covid-19…

Non vi nascondo che abbiamo pure noi paura, ma la paura nostra non è la malattia vera e propria, siete piuttosto voi pazienti e voi parenti dei pazienti che ci nascondete le vostre malattie, mettendo a rischio non solo la nostra di salute e la nostra vita, ma anche …









