La tradizione povera ne “La ricetta della Domenica”: il Pane fritto dolce

Pane, latte e zucchero non mancano mai nelle nostre case, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando, trincerati tra le propria mura domestiche. “La ricetta della Domenica” oggi propone una merenda tutta casalinga, tradizionale preparata dalle nostre nonne: il pane fritto dolce, perfetto per sfruttare al meglio il pane raffermo. In Sicilia è uno di quei dolci preparato quando in casa non si hanno tanti altri ingredienti, ma perlomeno efficaci per soddisfare il palato. Il tutto viene preparato in pochi minuti.

Ingredienti:

Pane q.b.

Latte q.b.

Zucchero q.b.

Olio (per la frittura) q.b.

Procedimento:

Inzuppare il pane nel latte e successivamente friggerlo nell’olio caldo. Una volta che il pane sarà sufficientemente cotto, passarlo nello zucchero facendo attenzione a non scottarsi con l’aiuto di due posate. Il piatto sarà già pronto per essere gustato. Abbiamo scelto …









