La liquidazione dei Consorzi Asi e la vicenda dell’area industriale di Trapani

Prosegue la fase di liquidazione dei Consorzi Asi siciliani. 264 capannoni, rustici e industriali, ma anche lotti di terreni, edifici, centri polifunzionali. Questi gli immobili nelle 11 zone industriali, in totale 33 agglomerati attivi dell’Isola su 1.750.000 metri quadri di terreno per un valore complessivo che, nel 2013 era di 133 milioni di euro. Ai commissari liquidatori dei Consorzi, per quelli di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela Giovanni Galoppi e per Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina Achille Piritore, spetta il compito di procedere alla vendita di tutto il patrimonio immobiliare.

Consorzi Asi e Irsap – Tutte le procedure di liquidazione dei consorzi sono controllate dall’assessorato regionale all’Economia e da quello delle Attività produttive. «È bene precisare che c’è una differenza sostanziale fra Irsap, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e Consorzi Asi della Sicilia in Liquidazione che determina appunto una netta separazione tra i …









Leggi la notizia completa