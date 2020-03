Immunità di gregge? Sì, ma all’italiana

Grazie a quel pazzo di Boris Johnson il mondo ha scoperto in queste drammatiche ore che per debellare un’epidemia esistono solo due maniere: quella di tutti, e quella degli inglesi. La prima, noi italiani la conosciamo ormai da alcuni giorni assai bene, e prima di noi l’hanno conosciuta i cinesi, e dopo di noi la conosceranno da domani gli spagnoli, e uno dopo l’altro tutti (probabilmente, speriamo) i popoli del pianeta: consiste nello stare a casa, nel tenere le distanze gli uni con gli altri, nel porre un freno o un blocco totale a quasi tutte le attività della normale vita economica e sociale. Questa è la saggia via detta del “contenimento”, che sicuramente funziona, che assicura la tenuta delle strutture ospedaliere, e che limita al massimo la perdita di vite umane, come le esperienze della regione cinese di Hubei e quella nostra del Lodigiano hanno dimostrato, …









Leggi la notizia completa