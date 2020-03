Il Sindaco Castiglione emana ordinanza per consentire la raccolta dell’organico

In conseguenza della chiusura dell’impianto di compostaggio Raco di Belpasso, notificata giovedì scorso al Comune di Campobello, il sindaco Giuseppe Castiglione, ieri, ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente al fine di scongiurare il blocco della raccolta dell’umido nel territorio comunale, che avrebbe inevitabilmente comportato ulteriori problematiche di natura igienico-sanitaria in un momento già emergenziale, quale quello che stiamo vivendo a causa della pandemia da Coronavirus.



Il provvedimento, n. 110 del 13/03/20, in particolare, consentirà, nella giornata di oggi e nei prossimi giorni (come da calendario), di espletare regolarmente il servizio di raccolta dei rifiuti organici che saranno temporaneamente depositati dentro appositi cassoni posti all’interno dell’ex discarica comunale, nel rispetto dei pareri rilasciati dagli enti competenti.



L’ordinanza resterà in vigore sino alla riapertura dell’impianto di compostaggio, nell’auspicio che questo possa al …









Leggi la notizia completa