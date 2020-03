Il presente e la paura delle idee. Perché riscoprire Pasolini

di Marco Marino

Perché ci pesano così tanto queste giornate di necessaria clausura? Non è semplicemente noia, né tantomeno un’intima rivendicazione della libertà negata. La ragione da cercare è piuttosto nella quantità sterminata di tempo che ci resta per pensare. Pensare: un’azione continuamente rimandata, in virtù di impegni reali – o supposti – che ci scagionano dalla tortura della riflessione.

Perché riflettere fa paura. Ci induce a confrontarci con le nostre “voci di dentro”, consapevoli che dentro di noi è facilissimo perdersi.

È questo, allora, il momento giusto per cominciare a conoscere davvero un uomo che fece del coraggio e della sfrontatezza dei suoi pensieri la sua principale vocazione. Mi riferisco a Pier Paolo Pasolini, un autore molto citato e poco effettivamente letto.

Ma nelle nostre giornate il tempo per pensare e per leggere abbonda.









