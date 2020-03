Il Direttivo ordine degli Infermieri di Trapani: «Pretendiamo di lavorare in sicurezza»

Un messaggio diramato e diffuso su Facebook dal Consiglio direttivo dell’Ordine degli Infermieri di Trapani, a fronte della situazione d’emergenza da COVID-19.

«Questo non è il momento per le polemiche ma di innalzare ulteriormente il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto le professioni sanitarie!Il PAESE ha bisogno di NOI e NON CI TIREREMO INDIETRO!!!

Un paio di precisazioni però vanno fatte:1. Il Paese non ha bisogno di Eroi! Piuttosto, pretendiamo che il governo fornisca SUBITO tutti i DPI necessari alle professioni sanitarie che, oggi più che mai, stanno tentando di salvare, A MANI PARZIALMENTE NUDE, questo PAESE ferito da COVID 19 !!!!!;

2. Che la sanità privata si metta in gioco a supporto della sanità pubblica ed in assenza venga requisita!

3. Che i cittadini RIMANGANO NELLE LORO CASE e rispettino TASSATIVAMENTE la quarantena prevista dalla normativa vigente!!!!

ADESSO IL PAESE HA …









