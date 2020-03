Elena Ferraro della clinica Hermes, mette a disposizione 8 posti letto e la rianimazione per l’emergenza Coronavirus

Il Corona Virus continua a mietere vittime in Italia ed i posti letto cominciano a scarseggiare , anche se in Sicilia i numeri non sono ancora allarmanti, non si esclude una crescita dei contagi nelle prossime settimane, anche a causa delle fughe dal nord. In tale senso vogliamo segnalare la lodevole iniziativa da parte della dottoressa Elena Ferraro, responsabile della Clinica Hermes, Servizi Sanitari Selinuntini di via Natalino Sapegno a Castelvetrano, che ha messo a disposizione dell’Asp di Trapani gli 8 posti letto della sua struttura e la rianimazione , qualora servissero.

Un gesto di grande generosità che ci piace sottolineare anche se la stessa non ha voluto rilasciare dichiarazioni. In pratica la Ferraro ha parlato con l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, che ha favorito il contatto con il direttore generale dell’Asp di Trapani , per mettere a disposizione tutto il piano superiore destinato …









