Coronavirus, trasferiti in Sicilia due pazienti di Bergamo

L’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia intera in questi giorni è generale e diffusa su tutto il territorio, ma ci sono regioni maggiormente colpite e interessate dal fenomeno Covid-19, e quest’ultime, sono quelle che stanno accusando maggiormente il colpo. Per questo motivo, per continuare a garantire un servizio sanitario a tutti i cittadini, diventa necessario iniziare a trasferire i pazienti in altre regioni dove la disponibilità di posti letto in rianimazione è ancora garantita.

Proprio questa notte sono arrivati al reparto rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo, con un volo militare, due pazienti in gravi condizioni, rispettivamente di 61 e 62 anni, affetti da Coronavirus e provenienti da Bergamo.

La Regione Sicilia, conta al momento solo 10 pazienti in terapia intensiva per le complicanze da coronavirus, e pertanto si è reso disponibile il trasferimento dei pazienti andando in contro alle richieste di aiuto, sempre pi&









