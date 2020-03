Coronavirus, sono 3 i contagiati di Marsala. Il sindaco: “Il picco deve ancora arrivare”

Aumentano i casi di Coronavirus a Marsala. Sono tre i pazienti positivi al Covid-19.

Lo ha comunicato questa sera il sindaco della città, Alberto Di Girolamo, con un lungo messaggio nella sua pagina Facebook con il quale esorta ancora una volta i cittadini a non muoversi da casa se non per casi eccezionali e di strettissima necessità.

Così salgono a 13 i contagiati in provincia di Trapani. Ma, come ha ancora una volta comunicato il sindaco di Marsala, il “picco deve ancora arrivare”.

L’unico modo per contenere la diffusione del virus è non avere contatti, non uscire da casa, seguire le disposizioni.

Di Girolamo ha ricordato che sono in atto controlli serrati in tutta la città, come nel resto della provincia di Trapani, per sanzionare chi non rispetta le regole.











