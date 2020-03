Coronavirus, la Sicilia si chiude: cancellati tutti i collegamenti con l’Italia

Coronavirus, la Sicilia si chiude. Da stasera verranno cancellati tutti gli aerei, i treni, i traghetti da e per l’isola. Musumeci teme infatti il contagio, che finora miracolosamente è circoscritto a pochi casi. Se ci fossero gli stessi contagiati della Lombardia da noi, con tutte le Asp poco attrezzate, sarebbe un’ecatombe.

Rimangono solo due voli al giorno da Palermo e Catania per Roma, e un treno solo per Roma.

Sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo/Catania; blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si appresta ad adottare, su richiesta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per contenere il contagio del Coronavirus nell’Isola.

Saranno possibili gli spostamenti per …









