Coronavirus, la procedura da seguire per fare il tampone

Il rilevamento dell’infezione da Covid-19 avviene solo dopo la segnalazione del medico di famiglia al Dipartimento di Prevenzione ed a seguito di apposita valutazione condivisa. Prima di recarsi al domicilio del paziente, personale dell’Azienda sanitaria avverte telefonicamente l’interessato che, soltanto dopo questo contatto, sarà poi raggiunto a casa per il tampone.

Una procedura che è utile conoscere anche per evitare truffe che attualmente vengono denunciate in molte città siciliane. Intanto tutte le asp dell'isola si attrezzano in vari modi per contenere le prestazioni rinviabili e allontanare i vari presidi da quelli dedicati al coronavirus oltre a garantire le prestazioni sanitarie diverse e non differibili.











