Coronavirus, efficace il farmaco anti-artrite “Tolicizumab”. Roche pronta a fornirlo gratuitamente a tutte le Regioni italiane

Dopo aver dato buoni risultati su pazienti affetti da Coronavirus all’ospedale Cotugno di Napoli, anche in altri pazienti ricoverati in altri ospedali italiani sempre per polmonite indotta dal coronavirus, il Tolicizumab, l’anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide, ha dato risultati soddisfacenti. Oltre a Napoli, il farmaco infatti è stato somministrato a pazienti ricoverati all’ospedale Codogno ed anche in Toscana e Puglia.

Pertanto si sta prendendo in considerazione l’uso in tutto il territorio nazionale di Actemra (Tocilizumab) della casa farmaceutica svizzera Roche, l’anti-artrite per prevenire l’esplosione delle citochine come reazione del sistema immunitario (considerata una delle ragioni dell’insufficienza d’organo che porta alla morte alcuni pazienti con Coronavirus).

Potrebbe pertanto essere utilizzato presto anche in Sicilia. L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha infattti deciso che l'ospedale









