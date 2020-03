Il numero dei tamponi positivi in provincia di Trapani sale a quota 13. Infatti, una coppia marsalese è risultata positiva al Covid-19. Da quanto si apprende, il figlio sarebbe rientrato poco tempo fa dal nord. Non si escludono, ovviamente, altre ipotesi.

Si rimane in attesa di sapere l'esito di altri tamponi.









