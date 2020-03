Coronavirus, al Policlinico “Paolo Giaccone” arriva la Telemedicina

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, già in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus, si organizza con la telemedicina per offrire consulti a distanza agli utenti e agli stessi colleghi medici odontoiatri delle province di Palermo, Trapani,

Agrigento, Enna e Caltanissetta per le patologie odontostomatologiche. Grande risultato questo, raggiunto dalle Prof.sse dell’Aoup P.Giaccone Giuseppina Campisi e Olga Di Fede, che permette ai colleghi odontoiatri, che operano sul territorio, di inviare una richiesta di consulto attraverso la App DoctOral (scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet), allegando una foto del cavo orale del paziente, ponendo il loro quesito.

“Attraverso DoctOral possiamo fornire ai nostri colleghi odontoiatri un ausilio per l’inquadramento clinico delle lesioni del cavo orale – spiega Giuseppina Campisi, Responsabile della Medicina Orale – che permetterà di selezionare solo i casi che necessitano di essere visitati in urgenza …









