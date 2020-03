Coronavirus, aeroporti siciliani: ieri arrivati in mille in Sicilia. La situazione

Non solo con i treni. Le persone rientrano in Sicilia anche con l’aereo. Gli aeroporti di Trapani e Comiso sono chiusi, quelli di Catania e Palermo garantiscono solo i voli essenziali, ma, chiaramente, non possono del tutto arrestare il traffico di passeggeri.

L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo registra una contrazione del 50 per cento del numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono stati garantiti i voli diretti nelle isole minori e cioè Lampedusa e Pantelleria e quelli verso Monaco di Baviera, Francoforte, Roma (solo alcuni voli) e Milano. Sono arrivati nel capoluogo ieri meno di 500 passeggeri dalle isole minori, Germania (Francoforte e Monaco), Roma e Milano Linate. A decollare da Catania sono stati, invece, gli aerei diretti a Torino, Düsseldorf, Stoccarda, Amburgo, Londra. E proprio da questi luoghi sono sbarcati nella città etnea 566 passeggeri.

Intanto, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, si sofferma sui 30000 …









