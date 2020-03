Coronavirus, 368 morti in Italia nella giornata di oggi

Dati preoccupanti emergono dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Aggiornati ad oggi (Domenica 15 Marzo), Angelo Borrelli ha comunicato come l’emergenza da COVID-19 sia sempre più in progressione con un numero totale di contagiati che ammonta a 24.747 casi. Sono 1.809 le vittime in Italia del Coronavirus, 368 delle quali solo oggi: il peggior dato dall’inizio dell’emergenza. 20.603 i casi positivi nel nostro Paese di cui 179 in Sicilia, 2.335 i guariti.

9.663 le persone ricoverate negli ospedali italiani con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 1672 i pazienti in terapia intensiva, 9268 quelli in isolamento domiciliare. Sono 124.899 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’epidemia.









