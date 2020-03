Asd Città di Trapani Calcio, Tarantino: «Mi mancano i miei piccoli calciatori»

Tutto fermo. Tutto lo sport italiano per decreto è paralizzato. Dal professionismo fino al dilettantismo, e alle società che si occupano di settore giovanile come l’Asd Città di Trapani Calcio 1998. Nelle ore scorse il Presidente Salvatore Tarantino, tramite la pagina Facebook della squadra, ha voluto abbracciare virtualmente tutti i suoi ragazzi dicendosi stranito del periodo che si sta vivendo ma sorpreso di ritrovare le abitudini perse. Ecco le sue parole:

«Ritrovarsi a casa, in famiglia, tutti insieme E’ STRANO.Probabilmente avevamo perso – dice – il gusto di parlare tra noi, di ridere, di preparare qualcosa di particolare in cucina, di “fare i compiti” con i propri figli. Sicuramente fra qualche mese , quando tutto finalmente finirà, rimpiangeremo questi momenti. E’ STRANO che un virus, per quanto pericoloso sia, ci tenga così uniti e vicini nonostante la lontananza. E& …









