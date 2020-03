18 casi a Sciacca, sindaca chiede massima attenzione

Nell’emergenza coronavirus, quello di Sciacca pare sia diventato un vero “caso”. Sono 18, infatti, le persone contagiate, molte delle quali dipendenti dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. «Tutto parte da una dottoressa che ha avuto contatti con persone di Bergamo – spiega il direttore sanitario, Gaetano Migliazzo in un articolo di Repubblica.it – e lavora nell’ospedale della città: da lei il virus si è diffuso ad altri medici, infermieri, pazienti e familiari».

Dentro il nosocomio saccense altri 4 operatori sanitari, tra medici e operatori sanitari di diversi reparti, sono risultati positivi dopo l’effettuazione di 100 tamponi al personale che era venuto in qualche modo in contatto con i medici, gli infermieri e ogni altro lavoratore che ha operato nel reparto di Medicina interna (quello dove lavorava la dottoressa risultata positiva). Altri 60 tamponi sono stati effettuati e si aspetta ora …









