Trapani. La solidarietà e il coronavirus: in quattro giorni 60.000 euro per l’ospedale

La solidarietà ai tempi del coronavirus: a Trapani sono stati raccolti in quattro giorni 60.000 euro per acquistare apparecchiature per l’ospedale.

Lo comunica l’associazione Trapani per il Futuro: “Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Sono bastati quattro giorni ai Trapanesi per raggiungere un obiettivo impensabile ai più. Questo è un piccolo grande risultato per Trapani! Piccolo perché la guerra da vincere è contro la malattia COVID-19. Grande perché ha mostrato che nel momento del bisogno sappiamo essere uniti e solidali. Adesso è tempo di rimanere a casa, ma quando tutto questo sarà finito cercheremo di ringraziarvi tutti, anche solo con un abbraccio”.

Raccolte analoghe si stanno facendo a Marsala e Mazara.











