Trapani, domani niente bus. Da lunedì corse ridotte al minimo

Domani niente bus a Trapani. Da lunedì, poi, corse ridotte al minimo. Lo comunica l’Atm, la municipalizzata dei trasporti del capoluogo.

Domani, domenica 15 marzo, non si svolgerà alcun servizio di trasporto urbano. Sono stati sospesi, per la sola giornata di domenica 15 marzo, tutte le corse degli autobus pubblici.

2) E’ stato sospeso il concorso interno per numero 1 posto di addetto all’esercizio.

Sarà il CdA a determinare in merito al ripristino del concorso.

3) L’azienda ATM SpA Trapani, in atto, opera con la disinfezione e sanificazione quotidiana dei mezzi.

L’utenza è invitata a utilizzare il mezzo rispettando la distanza di sicurezza fra un passeggero e un altro.

4) A partire da lunedì 16 marzo sarà rimodulato l’intero servizio di trasporto pubblico in quanto, su ordinanza del Presidente della Regione siciliana, si devono assicurare solo i servizi minimi essenziali e comunque nella …









Leggi la notizia completa