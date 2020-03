Sicilia, il comparto della pesca crolla del 90%

Il coronavirus sta bloccando la flotta peschereccia italiana. Sono a rischio 12 mila aziende e 28 mila lavoratori. Coldiretti Impresapesca lancia l’allarme dopo che si è deciso il blocco dell’attività delle marinerie. «I limiti agli spostamenti disposto dal cosiddetto decreto #iorestoacasa – spiega Coldiretti – hanno causato il crollo della domanda di pesce fresco, che rappresenta il 90% dell’attività dei pescherecci tricolori.

Coldiretti Impresapesca chiede al Governo immediati interventi di sostegno alle imprese e ai lavoratori a partire dall’estensione al settore ittico delle esenzioni e delle misure per gli altri comparti produttivi.

L’assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera aveva già chiesto misure a sostegno del settore pesca nel corso dell’ultima conferenza Stato-Regioni di mercoledì scorso. Tra queste intese con il sistema bancario per flessibilità nella concessione di fidi e aperture di credito verso imprese della pesca ed estensione dell’applicazione della Cigs in deroga a tutto il settore della …









