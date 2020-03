Scrive Gabriella, sul sentirsi sospesi nell’isolamento da Coronavirus

All’inizio di questo mese non avevamo completamente preso coscienza della grandezza e del potere di questo virus, sottovalutavamo tutti i pochi casi di Codogno e banalizzavamo su un’influenza che sarebbe stata passeggera.

E invece no, ci siamo trovati come colpiti da un ciclone,da un uragano da tutto ciò.

Mi sembra ieri il giorno in cui mi intrattenevo con i miei amici al solito pub dove si scherza e si ride.

Nel giro di una settimana ora ci ritroviamo tutti isolati nelle nostre abitazioni e giustamente ci atteniamo a ciò che il Governo ci ha imposto di fare.

Non sento questo come un sacrificio, piuttosto lo sento come un bisogno necessario.

Ho paura di questo Virus, ho paura che colpisca me, la mia famiglia,i miei amici ; e da questa paura trovo la forza.

La forza di riconoscere che stare a casa porta a un senso di …









