Regione, Claudio Fava: “Varare finanziaria di emergenza”

“L’Ars deve fare la sua parte in questo momento di estrema crisi. L’ho già detto e lo ribadisco: non si può delegare tutto il peso degli interventi

sul solo Governo della regione.”

Lo ha affermato Claudio Fava, che quindi “fa propria” la proposta lanciata dal capogruppo del PD per una finanziaria di emergenza da varare in tempi brevi che cominci a dare risposte.

Per il presidente dell’antimafia, “occorre dare ai siciliani la concreta sensazione di una politica che non scappa davanti alle propri responsabilità. A partire dalla riapertura dei punti nascita nelle isole minori e nelle aree interne per evitare inutili rischi dovuti agli spostamenti delle partorienti e da interventi per tutelare la salute nei call center della regione”.









