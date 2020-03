Partanna, deferito un uomo in stato di quarantena

La Polizia Municipale, diretta dall’Ispettore Capo Giuseppe Mauro, in coordinamento con la Stazione dei Carabinieri, comandati dal luogotenente Vincenzo Bonura, ha rafforzato le misure di controllo condotte sull’intero territorio partannese per far fronte alle esigenze imposte dalla situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid – 19 .

In questo problematico contesto, le pattuglie dei due corpi militari hanno intrapreso diverse azioni per verificare il rispetto delle misure decise dal Governo in tema di contenimento del virus, a partire dagli accertamenti, mediante autocertificazione della motivata circolazione di persone e veicoli.

Nella giornata di ieri, numerosi sono stati i posti di controllo ubicati in diversi punti della città, nel corso del quale un uomo è stata deferito alle autorità giudiziarie. Nello specifico , il soggetto che, nonostante fosse regolarmente iscritto al sito del Comune come individuo provenienti dalle zone rosse del nord Italia …









Leggi la notizia completa