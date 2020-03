E’ risultato negativo il tampone effettuato sull’uomo ricoverato all’Ospedale di Castelvetrano con i sintomi del Covid-19.

Non è stato contagiato dal coronavirus. Si fermano quindi a 5 i casi accertati in provincia di Trapani. Ci sono i 4 ricoverati a Trapani più il paziente asintomatico di Marsala positivo al test ma in isolamento a casa.









