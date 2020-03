Marsala, taglio a tutte le corse dei bus. Resta invariata solo la linea per l’ospedale

Anche il trasporto pubblico comunale, a Marsala, subisce le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. “Assicureremo innanzitutto il bus di collegamento con l’Ospedale, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo; per il resto, abbiamo fissato limitatissimi orari col solo scopo di consentire eventuali uscite da casa per necessità”.

Tra queste rientra l’esigenza di recarsi a lavoro (per quanti è ancora permesso) e, pertanto, quasi tutti i mezzi sono in circolazione di mattina presto e rientrano nel primissimo pomeriggio, al fine di assicurare il ritorno nel proprio domicilio.

Pochissime corse, inoltre, hanno strettissimi orari intermedi per facilitare l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per poi fare subito rientro a casa. Servizio normale, invece, per la linea che raggiunge il “Paolo Borsellino”, con 10 corse che partono da Piazza Del Popolo ed altrettante che vi fanno ritorno dall’ …









