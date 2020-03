Marsala, stanotte sanificazione a Sappusi, Amabilina, Piazza del Popolo, Stazione …

Terza giornata di sanificazione della città di Marsala. Stasera, dalle ore 22:00,

gli interventi dell’Energetikambiente riguarderanno le aree limitrofe a Piazza Del Popolo, via Mazzini, Piazza F.sco Pizzo, Stazione Ferroviaria, Piazza Caprera, via Sirtori. In aggiunta a queste zone, il settore comunale Servizi Pubblici interverrà con proprio mezzo – a partire dalle ore 23:00 – nel quartiere di Sappusi e, a seguire, in quello di Amabilina.

Si evidenzia che gli interventi di igienizzazione, qualora dovesse piovere, non saranno eseguiti in quanto risulterebbero del tutto inutile.

Si conferma che le altre due giornate di sanificazione di questa prima fase sono Lunedì 16 e Martedì 17 Marzo, come da programmazione già comunicata. Successivamente sarà reso noto il calendario della sanificazione fino al prossimo 3 Aprile.

Nelle zone interessate, i residenti sono invitati a non lasciare esposte né piante aromatiche né biancheria, nonché adottare normali …









