Marsala e il Coronavirus. L’ospedale si attrezza, ma non viene smantellato

Nessuno smantellamento per l’ospedale di Marsala, come invece supponevano alcune notizie fatte circolare in queste ore e che hanno creato confusione e allarmismo.

C’è una rimodulazione per affrontare l’emergenza da Coronavirus, nello specifico a partire da domani, 14 marzo, verranno sospesi tutti i ricoveri presso il reparto di Cardiologia e presso l’Utic, cioè la terapia intensiva, i pazienti attualmente ricoverati verranno ugualmente assistiti e trasferiti presso altri ospedali della provincia.

Questo consentirà di rendere liberi i locali del piano dedicato al reparto di Cardiologia al fine di assicurare con tempestività la cura per gli affetti da Covid19.

Tutto il personale medico e paramedico non lascerà l’ospedale Paolo Borsellino ma continuerà, al secondo piano, a garantire le consulenze interne cardiologiche, il trasferimento dei pazienti affetti da patologia cardiaca e tutte le attività ambulatoriali di cardiologia …









