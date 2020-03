Le vittime del coronavirus: le dieci pagine di necrologi sull’ “Eco di Bergamo”

Fa impressione sfogliare le pagine dei necrologi de “L’eco di Bergamo”, quotidiano molto diffuso nel capoluogo lombardo, al centro dell’epidemia da coronavirus. E infatti le pagine dei necrologi, solitamente al massimo un paio, sono ben una decina. Tutte le vittime del coronavirus, in questi giorni, hanno dovuto subire lo strazio di morire in ospedale senza il conforto di amici e parenti, e, soprattutto, di non aver potuto avere neanche un funerale ma una semplice benedizione della salma. Ecco cosa scrive Mattia Feltri, oggi su La Stampa, a proposito della sua città e di quello che accade:

Penso che i vecchi della mia città abbiano colto la dimensione della sciagura leggendo i necrologi dell’Eco di Bergamo.

Non sono stupidi i vecchi, piuttosto hanno sempre letto il giornale col distacco di chi al mondo ne ha viste tante, e non è lo sperpero di aggettivi a incantarli.

