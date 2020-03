L’avv. Rizzo risponde : come l’ emergenza Coronavirus puo’ influire sulle notifiche degli atti giudiziari

Poste Italiane ha diramato il seguente comunicato :



Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto della impossibilità di effettuare il recapito a mano, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali e si darà corso agli adempimenti prescritti dall’art. 8 della legge 890/1982, con rilascio di “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, (c.d. CAD). Tale operatività, adottata in emergenza sanitaria, sarà annotata altresì sull’avviso di ricevimento (Mod. 23L)”.

Tale meccanismo,se condivisibile data l’ emergenza, in realta’ rende nulla ed illegittima la notifica vediamo perche’.

Secondo il comunicato delle poste, i postini si limiteranno a inserire in cassetta l’ avviso di deposito senza consegnare il plico raccomandato nonostante il destinatario sia a casa tra l’ altro obbligatoriamente …









