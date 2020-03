La scommessa con noi stessi

Di Rossana Titone – Ieri ho ascoltato una canzone, Roberto Vecchioni è sempre stato uno dei miei cantautori preferiti, quanto è attuale una sua canzone: “Sogna ragazzo sogna”.

In questo tempo sospeso la poesia culla, le emozioni salgono e raggiungono l’anima, lì in quel posto che avevamo messo a dormire per chissà quanto tempo.

Dormienti in un tempo che ci voleva allerta e svegli, oggi inchiodati alla riflessione più bella: quanto sono importanti le parole, le azioni, i dettagli.

Ed è sorprendente anche commuoversi, oggi una foto è pura vita, la speranza è bellezza.

Nessun rimpianto, i fiori secchi lasceranno il posto a piante sempreverdi. Non ci sarà una sola voce che sarà uguale all’altra, avremo gli occhi pieni di luce e sorrisi da concedere.

Proprio ieri, per strada, i miei occhi hanno incontrato lo sguardo …









