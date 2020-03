Gibellina. Da oggi è attivo il “Servizio solidale” per la consegna di farmaci e beni di prima necessità

È attivo da oggi il “Servizio solidale” realizzato dal Gruppo Volontari della Protezione Civile di Gibellina, rivolto alle fasce protette come gli anziani o le persone impossibilitate a uscire da casa, a maggior ragione in questo particolare momento in piena emergenza corona virus.

I volontari della Protezione civile effettueranno su richiesta consegne a domicilio di farmaci e beni di prima necessità nel rispetto delle vigenti norme.

Chi vorrà usufruire di tale servizio potrà contattare i numeri telefonici 3205558052 – 3281653090 – 3394074025.

Valentina Mirto









